Ankara Valiliği uyardı! Fırtına geliyor

Ankara Valiliği, yarın kentte kuvvetli fırtına olacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre ülkenin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgârın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini attıracağı; Ankara’da kuvvetli fırtınanın saatte 50-80 kilometre şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Eylül 2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."