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Gündem Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren dikkat!
Gündem

Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren dikkat!

Küçük bir yağmurda dahi pekçok sıkıntıların yaşandığı Ankara’ya yönelik ‘karla karışık yağmur’ uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 17:24:00 - 2022-02-08 17:35:04
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren dikkat!

Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren sağanak ile karla karışık yağmur etkili olmasının beklendiği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren genelde yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde yağış bekleniyor. Yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette devam edecek yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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