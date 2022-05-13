Ankara Üniversitesindeki rezalete tepki yağdı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, İslami değerlerimize karşı Sözde ‘Özgürlük Kisvesi’ adı altında yapılan rezalete tepki yağdı.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül konuyla alakalı şuç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, İslami değerlerimize karşı sözde ‘Özgürlük Kisvesi’ adı altında yapılan rezaleti Mil-Diyanet Sen olarak kınıyoruz. Yüce İslam'ın temsilcileri Din görevlileri ve sembolleri olan cübbe ve sarık vardır. Din görevlilerinin ve kıyafetlerinin alay konusu yapılması kabul edilemez. Bu rezillik, din görevlilerini ümmetin gözünde küçük düşürmeye çalışmaktır. Temsil ettiğimiz İslam dini Aziz'dir ve Müslümanlar izzet sahibidir. İzzet ve onurumuzla oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu çirkin olayı protesto eden inançlı kardeşlerimizi de canı gönülden tebrik ediyoruz” dedi.

Diyanet Birlik Sen Genel Başkanı Kenan Ak, “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin geleneksel hale getirdiği ‘İnek Bayramı’nda bu yılda mezun öğrenciler eğlenmek için İslam’a ve İslami değerlerle alay ederek gülmüşler eğlenmişler. Ne acı ki bu ne olduğu belirsiz İslam ile alay eden din ve diyanet düşmanları muhtemelen yarın bu memleketin idaresinde aktif görev alarak ya kaymakam ya vali ya da mülki idareci olacaklar. İslam’a saldıran, alay eden bu anlayışın bu zihniyetin yarın memleket idaresine geldiğinde şimdiden kimin kulu kölesi olacağı, kime hizmet edeceği, kimin uşağı maşası olacağı sizce de belli değil mi? Biz bu tür saldırılara karşı tepkisiz durduğumuz ve fikir hürriyeti kapsamında olaylara bakmaya devam ettiğimiz müddetçe İslami değerleri hâkim kılmak için şehit kanlarıyla yoğrulan bu ülkede bu asalakların hakaretini daha çok duyarız. Bu okumuş cahiller ‘İnek Duası’ adı altında Peygamberimizin varisi konumundaki Din görevlilerimizden İmam figürü kullanarak İslam’ın değerlerine hakaret edip eğleniyor gülüyorlar. Bugün fikir hürriyeti adı altında işlenen bu cinayeti gönlünde iman ve vicdan bulunan hiçbir insan evladı kabul etmemelidir. Diyanet Birlik Sen olarak bu tiplere ve bu organizasyonu yapanlara gereken tepki ve cezalar verilmelidir ki kimse Müslümanların değerleriyle, inancıyla bir daha alay edemesin. Derhal yetkililer gereğini yapmalıdır. Ha Bu ahlaksızlar da Bu cesareti maalesef biz Müslümanların dini değerlerimize hakaret edenlere, aşağılayanlara karşı sessiz kalışımızdan ve tepkisizliğimizden aldıkları bir gerçektir” ifadelerini kullandı.