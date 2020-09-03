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Aktüel Ankara Üniversitesi, güz yarıyılına ilişkin eğitim öğretim kararını duyurdu
Aktüel

Ankara Üniversitesi, güz yarıyılına ilişkin eğitim öğretim kararını duyurdu

Üniversitede klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda karma eğitim, diğer programlarda ise uzaktan eğitim yöntemleri uygulanacak - Teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamaları uzaktan öğretim yolu ile çevrim içi yapılacak - Yarıyıl ara sınavları, süreç odaklı olarak dijital ortamda gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:10:52 -
Ankara Üniversitesi, güz yarıyılına ilişkin eğitim öğretim kararını duyurdu

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda "karma eğitim (hibrit)", diğer programlarda ise "uzaktan eğitim" yöntemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Necdet Ünüvar, Twitter hesabından, üniversite senatosunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin kararlarını yayımladı.

Buna göre, klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda karma eğitim (hibrit), diğer programlarda ise uzaktan eğitim yöntemleri uygulanacak.

Teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamaları uzaktan öğretim yolu ile çevrim içi yapılacak. Üniversitenin tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve veteriner hekimliği programlarında yürütülen klinik uygulama veya intörn eğitimleri, pandemiden korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplar ile dönüşümlü olarak ilgili fakülteler tarafından planlanacak.

Öğretmenlik uygulamaları, pandemi koşulları ve korunma kuralları dikkate alınarak ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülecek.

Yarıyıl ara sınavları, süreç odaklı olarak dijital ortamda gerçekleştirilecek, final ve bütünleme sınavlarının uygulanma yöntemi, kasım ayının son haftasında değerlendirilecek. Tüm öğrenciler için akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine özel önem verilecek.

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