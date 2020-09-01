Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı MAZLUMDER üyeleriyle buluştu

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Gazetemiz Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Kayseri’de Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve Mazlumder üyeleriyle buluştu. Söyleşi programına katılan Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı, Türkiye’nin iç ve dış siyaseti ile ilgili Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve Mazlumder üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Ülke gündemini ve Kayseri gündemini değerlendiren Hacı Yakışıklı, iç ve dış siyaset hakkında bilgilendirmeler yaptı. Üyelerin de sorularını tek tek yanıtlayan Yakışıklı, bir çok konuya açıklık getirdi. Gönüllü Kültür Teşekkülleri Kayseri Şube Başkanı ve Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş ise, katılımından dolayı Hacı Yakışıklı’ya teşekkür etti. Başkan Ahmet Taş, “Böyle bir programda Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’yı aramızda görmek bizleri çok memnun etti. Bir çok konuda bizleri bilgilendirdi” diye konuştu. Programın ardından Başkan Ahmet Taş yeni çıkan “Gönül Gözüyle” isimli kitabını Hacı Yakışıklı’ya hediye etti.