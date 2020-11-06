Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

Game-Makers Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması’na başvuran kişi ve şirketler Ankara Kalkınma Ajansı ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından hikaye, temaya uygunluk, öğreticilik, özgünlük, oynanış gibi kriterler esas alınarak kapsamlı ve detaylı bir değerlendirme seti ile incelendi ve değerlendirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Oyun sektörü Ajans olarak özel önem verdiğimiz bir sektör. Ajans olarak Ankara’daki bilişim ve oyun ekosistemini geliştirmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Daha önce düzenlediğimiz Matematik Öğretimi İçin Oyun Geliştirme Yarışmasına gösterilen yoğun ilgiden sonra Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması ile de gençlerin sektöre olan ilgisini canlı tutmaya ve artırmaya çalıştık. Ortaya çıkan ürünlerin Ankara’nın tanıtımına katkı sağlamasını, yeni kuşaklarda Ankara’yı tanıma konusunda ilgi oluşturmasını da bekliyoruz. Yarışmada emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yarışmaya katılan ve ödül almaya hak kazanan geliştiricileri tebrik ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Jüri değerlendirme sonuçlarına göre ödüllerin dağılımı aşağıdaki biçimde gerçekleşti.

Birincilik Ödülü: Hitit Güneşi - Mustafa Mert ALADAĞ

İkincilik Ödülü: Ankara Kaşifleri – Çiğdem ASLANTAŞ

Üçüncülük Ödülü: Angora - Esat Çetintaş

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