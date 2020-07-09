Ankara sınavsız öğrenci alan liseler Ankara'da sınavsız öğrenci alan meslek liseler
1 milyon öğrenci ve ailesi LGS sonuçlarını merakla bekliyor. 20 Haziran’da yapılan ve 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Ankara sınavsız alan Anadolu Liseleri, Ankara ilçeleri sınavsız alan anadolu liseleri hangileri. İşte 2020 Ankara sınavsız anadolu liseleri hangileri? sorusunun cevabı.
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla da lise tercihleri başlamış olacak. Peki Ankara’da sınavsız öğrenci alan liseler hangileri? İşte kulpdr.net’tea yer alan habere göre Sınavsız öğrenci alan Ankara liseleri.