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Ekonomi Ankara Sanayi Odası 57 yaşında
Ekonomi

Ankara Sanayi Odası 57 yaşında

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, odanın, 8 bini aşan üyesiyle Ankara ve Türkiye’de sanayinin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:11:00 -
Ankara Sanayi Odası 57 yaşında

Özdebir, ASO’nun kuruluşunun 57. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Ankara’nın, eskiden beri sahip olduğu savunma sanayisindeki üstünlüğünü pekiştirmenin yanı sıra sağlık teknolojileri, iş ve inşaat makineleri imalatında da atılım yaparak üst sıralara yerleştiğini ifade etti. ASO’nun 57 yıllık tarihinde hem başkent hem de ülke sanayisinin çok önemli mesafeler katettiğine dikkati çeken Özdebir, “Ankaralı sanayicilerin taleplerinden doğan ASO, 8 bini aşan üyesiyle Ankara ve Türkiye’de sanayinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ankaralı sanayiciler, bugün 4 bine yakın ihracatçısıyla dünyanın hemen hemen her köşesine sanayi ürünleri ihraç eder noktaya gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu. ASO’nun kuruluşundaki ruhu koruyacaklarını, “Başkentin sanayisinden, sanayinin başkentine” hedefine ulaşmak ve Türkiye’yi dünyada hak ettiği yere taşımak için bütün güçleriyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirten Özdebir, “ASO’nun kuruluşunda emeği geçen ve bugünlere gelmesine katkı sağlayan, ebediyete intikal etmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olanlara da bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” ifadesini kullandı.

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