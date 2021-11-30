Ankara Polisi halkın sağlığıyla oynayanları affetmedi

Yeni Akit Ankara

Ankara polisi halkın sağlığıyla oynayan ve haksız kazanç elde etmek için suç örgütü kuran kişilere yönelik operasyonlar da çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü son zamanlarda yasa dışı yollarla ekonomik çıkar sağlamak için halkın sağlığı oynayan ve can güvenliğini tehdit eden şüphelilere yönelik çeşitli operasyonlar düzenledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı duyurularda, “Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, 30.11.2021 günü ilimiz Altındağ ilçesinde esnaflara baskı yaparak iş yerlerinin işletmesini ele geçiren, koruma adi altında haraç toplayarak haksız kazanç sağlayan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet akrep olarak tabir edilen otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilmiştir.” İfadeleri kullanırken bir diğer operasyonun bilgilerini de, “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 30.11.2021 günü insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde etken maddeler kullanarak çikolata, kahve, macun vb. gida maddelerini ürettiği ve piyasaya sürdüğü tespit edilen 50 şahsa yönelik ilimiz merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda cinsel içerikli ürün, tibbi ilaç, cep telefonu aksesuarı ve yedek parçası ele geçirilmiştir.” şeklinde duyurdu.