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Aktüel Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan araca "jet hızıyla" müdahale
Aktüel

Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan araca "jet hızıyla" müdahale

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tamamlanan bölümleri cuma günü açılan ve "Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak nitelendirilen Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan araca akıllı ulaşım sistemleri sayesinde 10 dakikada müdahale edildi ve sürücünün kısa sürede yola devam etmesi sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:35:34 -
Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan araca "jet hızıyla" müdahale

ANKARA (AA) - SEFA ŞENGÜL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tamamlanan bölümleri 4 Eylül Cuma günü törenle açılan ve "Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak nitelendirilen Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan araca, akıllı ulaşım sistemleri sayesinde 10 dakikada müdahale edildi. Hızla gerekli desteğin sağlanmasının ardından sürücünün aracıyla güvenli şekilde yola devam etmesi sağlandı.

AA muhabirinin, Ankara-Niğde Otoyolu Ana Kontrol Merkezi ekiplerinden edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tamamlanan bölümleri cuma günü açılan Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki akıllı sistemler, ilk sınavından başarıyla geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak ifade ettiği otoyolda, Ankara gişelerinden geçen bir aracın 13'üncü kilometrede sorun yaşadığı görüldü.

34 DE 2410 plakalı aracın otoyoldaki emniyet şeridinde duraklaması "Olay Algılamalı Akıllı Ulaşım Sistemleri" kameralarınca anında tespit edildi. Kameralar üzerinden yapılan incelemede, aracın lastiğinin patladığı belirlendi. Otoyolun trafik kontrol operatörleri, hemen en yakındaki saha trafik ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

Ekipler 10 dakika içinde aracın bulunduğu yere ulaştı ve sorunun çözümünü sağladı. Sürücü, akıllı ulaşım sistemleri sayesinde hızla yapılan müdahale sayesinde kısa süre içinde yoluna güvenle devam etti.

Saha trafik ekipleri, araç sürücüsünün, bu kadar kısa sürede müdahale edilmesini şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi. Sürücüye akıllı ulaşım sistemleri sayesinde olay algılama kameralarından yoldaki duraklamasının tespit edildiği ve gerekli müdahalenin hızla yapıldığı bilgisi verildi.


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