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Yerel Ankara-Niğde Otoyolu'nda feci kaza
Yerel

Ankara-Niğde Otoyolu'nda feci kaza

Ankara-Niğde Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 01:46:00 - 2022-06-16 01:51:37

S.S. idaresindeki 33 EGN 39 plakalı otomobil Ankara- Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri yakınlarında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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