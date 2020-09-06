Ankara-Niğde otoyolu güçlü Türkiye’nin önemli yapı taşlarından biri

Önceki gün 1. ve 3. kısımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devreye alınan Ankara-Niğde Otoyolu’yla ilgili detayları paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Edirne’yi Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz bağlayan otoyolun güçlü Türkiye’nin önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Hedefimiz katma değeri yüksek ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla ülkemizin gücüne güç katmak” dedi.

Daha büyüğüz, iddialıyız

Karaismailoğlu, “Her yıl Türkiye’ye 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak otoyolumuzun 2. kesimini de 29 Ekim’de tamamlayıp projemizi tam kapasiteyle vatandaşımızın hizmetine sunmayı hedefl iyoruz. 4 saat 14 dakika süren seyahat süresini 2,5 saatin altına düşüren Ankara-Niğde Otoyolu gibi önemli yatırımlarla çok daha büyük ve iddialı hedefl ere koşan bir Türkiye’yiz artık” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan ulaştırma sektörü yatırım atağının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu kapsamda Yap-İşlet Devret (YİD) yöntemiyle inşa edilen Ankara-Niğde Otoyolu’nun 105 kilometrelik Ankara- Acıkuyu Kavşağı Arası 1’inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı – Gölcük Kavşağı arasındaki 3’üncü kesiminin önceki gün açıldığını aktardı.

Uzunluğu 330 kilometre

330 kilometre uzunluğundaki yolla Ankara’nın Mersin’e, Adana’ya ve Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz bağlanmış olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, “Otoyolumuzun 113 kilometrelik Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı arası 2’nci kesimi de yıl sonuna kadar trafiğe açılacak. Edirne’den Şanlıurfa’ya bin 230 kilometre kesintisiz ulaşım sağlanacak. Mesafeleri kısaltıyor, vatandaşımızla kopmaz bir gönül bağı kuruyoruz” şeklinde konuştu.

Zaman ve yakıttan tasarruf

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun hem ekonomik hem de sosyal avantajlarıyla bir dünya projesi olduğuna işaret etti. Otoyol sayesinde zaman ve yakıttan önemli ölçüde tasarruf sağlanacağını ifade ederek, şunları söyledi: “Projemiz sayesinde vatandaşlarımız her yıl 885 milyon lira zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıttan da tasarruf edecek. Yatırımımızla her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak. Hedefimiz, katma değeri yüksek ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin gücüne güç katmak.”

Vatandaşın hayatının değerini biliyoruz

Sistemin teknolojiyle bu kadar donatılmasının ana noktasında vatandaşın hayatının değerini bilmenin yattığını anlatan Karaismailoğlu, “Her şey vatandaşımız için. Sağlıklı ve güvenli bir ulaşım için altyapımızı güçlendiriyoruz. Vatandaşın hayatının kıymetini biliyor, yollarımızı ona göre dizayn ediyoruz” dedi. Bakan Karaismailoğlu, sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacak olan projenin söz verilen tarihten neredeyse 1 yıl önce tamamlandığını hatırlatarak, “Vatandaşımızın hayatına hizmeti en kaliteli, en konforlu ve en kısa sürede götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Seyahat süresi düşüyor

Vatandaşın hak ettiği hizmete ulaştığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Bugüne kadar 12 milyar Dolar’ı YID modelli yatırımlar olmak üzere varlık değeri 96 milyar dolar olan yatırımları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’ye kazandırdık. Bu rakam 141 ülkenin GSYİH değerinden daha büyük. 4 saat 14 dakika süren seyahat süresini 2,5 saatin altına düşüren Ankara-Niğde Otoyolu gibi önemli yatırımlarla çok daha büyük ve iddialı hedefl ere koşan bir Türkiye’yiz artık” değerlendirmesini yaptı.

Eksik parça tamamlandı

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun uluslararası yol güzergahlarının da tamamlayıcısı olduğunu belirterek, otoyolun Avrasya Bölgesi’nin en önemli ulaşım ağlarından biri olan Trans European Motorway (TEM) Otoyolunun eksik kalmış olan Ankara- Niğde kesimini de tamamlamış olduğuna dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu, “Hatta projeyle Avrasya Yol Güzergâhları, Karadeniz Ekonomik İşbirliği-Türkiye Karadeniz Koridoru ve Kırşehir bağlantı yoluyla Avrupa Kafkasya- Asya Transit Koridoru’nun önemli bir parçası tamamlanmış oldu” dedi. Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı rahatlatacağını sözlerine ekledi.

Akıllı ulaşım altyapısıyla donatıldı

Otoyoldaki geçiş ücretlerine de değinen Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Otoyolun hizmete açılan 1. Kesimini kullanan bir binek araç Ankara Haymana Alın Gişesi’nden girerek Ankara Şereflikoçhisar Acıkuyu Gişesinden çıktığında 48 TL ödeyecek. Otoyolun 3. Kesimi kullanıldığında ise Aksaray Alayhan Gişesinden giren bir binek araç Niğde Alın Gişesinden çıkacak ve ödeyeceği rakam 25.5 TL olacak.” Karaismailoğlu, ayrıca otoyolun Ankara tarafında çevre yolundan başlayarak Hacıbey Kavşağı, Gölbaşı Kavşağı ve Haymana Kavşağı’na kadar 13 kilometrelik kesimin ise ücretsiz olarak vatandaşa hizmet verdiğini duyurdu.