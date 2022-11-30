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Yerel Ankara-Niğde Otobanı'nda gerçekleşen kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
Yerel

Ankara-Niğde Otobanı'nda gerçekleşen kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Ankara-Niğde Otobanı'nda meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitirenlerin kimlikleri tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 11:43:00 -
Ankara-Niğde Otobanı'nda gerçekleşen kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Ankara'nın Evren ilçesinde Ankara-Niğde Otobanı'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Niğde'den Ankara istikametine giden Fatih Temir (46) yönetimindeki MXL1453 Almanya plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Solakuşağı Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürüklenen otomobil yanmaya başladı. Sürücü Fatih Temir araçtan yola savrulurken, araç içinde sıkışan Beyza Yiğitol (20) ve İnci Nur Durmuş (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, ağır yaralanan Erkan Temir ile Fatih Temir yapılan ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Temir de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Fatih Temir ise Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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