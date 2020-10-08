Ankara namaz vakitleri
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Ankara ilinde yaşayan vatandaşlar Ankara namaz vakitlerini takip ediyor. Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenerek duyuruluyor. Ankara Diyanet namaz vakitleri ve Diyanet Ankara Cuma namazı vakitlerini sizler için derledik.
Ankara Namaz Vakitleri (Ekim 2020)
Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
01.10.2020 05:15 06:38 12:43 16:01 18:39 19:56
02.10.2020 05:16 06:39 12:43 16:00 18:37 19:55
03.10.2020 05:17 06:40 12:43 15:59 18:35 19:53
04.10.2020 05:18 06:41 12:42 15:58 18:34 19:51
05.10.2020 05:19 06:42 12:42 15:56 18:32 19:50
06.10.2020 05:20 06:43 12:42 15:55 18:31 19:48
07.10.2020 05:21 06:44 12:41 15:54 18:29 19:47
08.10.2020 05:22 06:45 12:41 15:53 18:27 19:45
09.10.2020 05:23 06:46 12:41 15:52 18:26 19:43
10.10.2020 05:24 06:47 12:41 15:51 18:24 19:42
11.10.2020 05:25 06:48 12:40 15:49 18:23 19:40
12.10.2020 05:26 06:49 12:40 15:48 18:21 19:39
13.10.2020 05:27 06:50 12:40 15:47 18:20 19:37
14.10.2020 05:28 06:51 12:40 15:46 18:18 19:36
15.10.2020 05:29 06:52 12:39 15:45 18:17 19:34
16.10.2020 05:30 06:53 12:39 15:44 18:15 19:33
17.10.2020 05:31 06:54 12:39 15:43 18:14 19:32
18.10.2020 05:32 06:55 12:39 15:42 18:12 19:30
19.10.2020 05:33 06:56 12:39 15:40 18:11 19:29
20.10.2020 05:34 06:57 12:38 15:39 18:09 19:27
21.10.2020 05:35 06:58 12:38 15:38 18:08 19:26
22.10.2020 05:36 07:00 12:38 15:37 18:07 19:25
23.10.2020 05:37 07:01 12:38 15:36 18:05 19:24
24.10.2020 05:38 07:02 12:38 15:35 18:04 19:22
25.10.2020 05:39 07:03 12:38 15:34 18:03 19:21
26.10.2020 05:40 07:04 12:38 15:33 18:01 19:20
27.10.2020 05:41 07:05 12:37 15:32 18:00 19:19
28.10.2020 05:42 07:06 12:37 15:31 17:59 19:17
29.10.2020 05:43 07:07 12:37 15:30 17:57 19:16
30.10.2020 05:44 07:08 12:37 15:29 17:56 19:15
31.10.2020 05:45 07:10 12:37 15:28 17:55 19:14
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Ankara Cuma Namazı Vakitleri
Ankara’da yaşayan vatandaşlar Ankara’da Cuma namazı saat kaçta? Sorusunu merak ediyorlar. İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. İslamiyet'te cuma namazının yeri ayrı bir öneme sahiptir.
Müslümanlar için mühim olan bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar Ankara’da cuma saat kaçta? Sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte Ankara 9 Ekim Cuma saati…