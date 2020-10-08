  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Ankara namaz vakitleri
İSLAM

Ankara namaz vakitleri

Ankara namaz vakitleri, Ankara namaz saatleri, Diyanet Ankara namaz saatleri, Diyanet Ankara Cuma namazı saatleri, namaz vakitleri Diyanet 2020 güncel saatler haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 22:48:00 -
Ankara namaz vakitleri

Ankara ilinde yaşayan vatandaşlar Ankara namaz vakitlerini takip ediyor. Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenerek duyuruluyor. Ankara Diyanet namaz vakitleri ve Diyanet Ankara Cuma namazı vakitlerini sizler için derledik.

Ankara Namaz Vakitleri (Ekim 2020)

    Tarih             İmsak   Sabah   Öğle    İkindi   Akşam   Yatsı

01.10.2020        05:15    06:38    12:43    16:01    18:39    19:56

02.10.2020        05:16    06:39    12:43    16:00    18:37    19:55

03.10.2020        05:17    06:40    12:43    15:59    18:35    19:53

04.10.2020        05:18    06:41    12:42    15:58    18:34    19:51

05.10.2020        05:19    06:42    12:42    15:56    18:32    19:50

06.10.2020        05:20    06:43    12:42    15:55    18:31    19:48

07.10.2020        05:21    06:44    12:41    15:54    18:29    19:47

08.10.2020        05:22    06:45    12:41    15:53    18:27    19:45

09.10.2020        05:23    06:46    12:41    15:52    18:26    19:43

10.10.2020        05:24    06:47    12:41    15:51    18:24    19:42

11.10.2020        05:25    06:48    12:40    15:49    18:23    19:40

12.10.2020        05:26    06:49    12:40    15:48    18:21    19:39

13.10.2020        05:27    06:50    12:40    15:47    18:20    19:37

14.10.2020        05:28    06:51    12:40    15:46    18:18    19:36

15.10.2020        05:29    06:52    12:39    15:45    18:17    19:34

16.10.2020        05:30    06:53    12:39    15:44    18:15    19:33

17.10.2020        05:31    06:54    12:39    15:43    18:14    19:32

18.10.2020        05:32    06:55    12:39    15:42    18:12    19:30

19.10.2020        05:33    06:56    12:39    15:40    18:11    19:29

20.10.2020        05:34    06:57    12:38    15:39    18:09    19:27

21.10.2020        05:35    06:58    12:38    15:38    18:08    19:26

22.10.2020        05:36    07:00    12:38    15:37    18:07    19:25

23.10.2020        05:37    07:01    12:38    15:36    18:05    19:24

24.10.2020        05:38    07:02    12:38    15:35    18:04    19:22

25.10.2020        05:39    07:03    12:38    15:34    18:03    19:21

26.10.2020        05:40    07:04    12:38    15:33    18:01    19:20

27.10.2020        05:41    07:05    12:37    15:32    18:00    19:19

28.10.2020        05:42    07:06    12:37    15:31    17:59    19:17

29.10.2020        05:43    07:07    12:37    15:30    17:57    19:16

30.10.2020        05:44    07:08    12:37    15:29    17:56    19:15

31.10.2020        05:45    07:10    12:37    15:28    17:55    19:14

Diyanet Ankara Namaz vakitleri için tıklayın (güncel)

Ankara Cuma Namazı Vakitleri

Ankara’da yaşayan vatandaşlar Ankara’da Cuma namazı saat kaçta? Sorusunu merak ediyorlar. İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. İslamiyet'te cuma namazının yeri ayrı bir öneme sahiptir.

Müslümanlar için mühim olan bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar Ankara’da cuma saat kaçta? Sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte Ankara 9 Ekim Cuma saati…

9 Ekim 2020 Ankara Cuma Namazı Vakti: 12:41

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan Yunanistan kararı
Dünya

Azerbaycan'dan Yunanistan kararı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın nota kararı sonrası Atina Büyükelçisini geri çağırdı.
Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!
Dünya

Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!

Büyük bir ekonomik krizde olan Yunanistan, ülkenin önemli şirketlerini ve stratejik noktalarını bir bir satıyor. Atina yönetimi bu kez Sakar..
Cansu Dere kimdir?
Biyografi

Cansu Dere kimdir? "Sadakatsiz" oyuncusu Cansu Dere nerelidir?

Sözde dizilerde sergilenen rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor. Reyting uğruna milli ne manevi değerlerimiz ayaklar altına alınıyor. Gayri ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay