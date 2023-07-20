Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar cevapladı! 'Anız yakmak caiz mi?'

"Yazın tarlalarımızdaki ekinleri biçer mahsulü kaldırırız. İkinci bir ürün almak için biçilen mahsulün anız denilen saplarını yakarız. Bu yakma işi dinimizde caiz midir?" sorusunu cevaplayan Dr. Çınar, "Ateşle azab etmek, ateşin yaratıcısı olan Allah'tan ( cc ) başka hiç kimse için meşru değildir." dedi.

"İnsan için canlıyı yakmak caiz değildir." hatırlatması yapan Dr. Çınar, anız yakmanın haram olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ne olursa olsun anız yakmak haramdır. Günahtır. Anızla birlikte yerin üstünde ve altında yaşayan karınca gibi milyonlarca canlı yanmaktadır. Ayrıca hava kirliliği yaparak kul hakkına da girilmektedir.