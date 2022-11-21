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Gündem Ankara Müftüsü Çınar'ın gür sesine destek Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi!
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Ankara Müftüsü Çınar'ın gür sesine destek Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi!

Ankara Müftüsü Hasan Çınar'ın sünnet inkarcılarına yönelik gür sesine destek Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 17:22:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Katıldığı hafızlık icazet töreninde konuşan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, hadis inkarcılarına sert ifadelerle cevap verdi.

Hadis inkarcısı sözde ilahiyatçılara sert ifadelerle tepki gösteren Çınar, "Kimse gençliğimizin ve cami cemaatimizin itikadını, imanını bozamayacaktır" diyen Çınar, "Biz seferdeyiz, zafer Allah'a aittir." mesajı verdi.

Müftü Çınar'ın gür sesine destek Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Ankara Müftüsü Hasan Çınar Hocamızdan Allah râzı olsun. Böyle müftüler Diyânet’te bulundukça Ehl-i Sünnet azîz olmaya devâm edecektir." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, sözlerini şöyle tamamladı: Demek ki biz üzüm yemek derdindeyiz, doğruyu söyleyenlere hasretiz, onları bulunca da sizinle paylaşıyoruz.

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İSLAM

Ankara Müftüsü'nden tüyleri diken diken eden konuşma!

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