Ankara Mimarlar Odası düştü solaklar hasedinden çatladı

Pazar günü yapılan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi 48. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda yaşanan sürpriz solakları fena bozdu. 2 bin 370 üyenin oy kullandığı seçimde, turuncu listeden giren Derya Başyılmaz yaklaşık 1100 oyla yeni başkan seçildi. Mavi listeden Tezcan Karakuş Candan 807 oy, kırmızı listeden Banu Taner 433 ise oy aldı.

CHP’nin arka bahçesiydi

2014 yılından beri Mimarlar Odası Ankara şube başkanlığını sürdüren Candan, CHP’den belediye başkan adayı olmak için Kasım 2023’te görevinden ayrılmıştı. Aday olamayınca yeniden başkanlığa dönmek için katıldığı seçimi bu kez kaybetti. Candan’ın seçilememesi sol basında tam bir hayal kırıklığına neden olurken, Cumhuriyet gazetesi manşetten “Mimarlar Odası düştü” başlığı ile yönetim değişikliğini duyurdu. Bu haber, bazı meslek odalarını “solun kalesi” olarak gördükleri çarpık zihniyeti de ortaya koydu. Cumhuriyet ve Birgün, “seçime farklı disiplinlerden olanların getirilerek oy kullandırıldığı, kamuda çalışan mimarlara baskı yapılarak turuncu listeye oy verdirildiği ve otobüslerle şehir dışından insanların taşındığı” iddialarında bulunarak hazımsızlık örneği sergiledi.

Odalar siyaset yeri değil

Seçimi kazanan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Derya Başyılmaz ise, saldırılara akit aracılığıyla tepki göstererek, şunları dile getirdi: “Bizim siyasi söylemimiz, eylemimiz olmadı, olamaz. Çünkü Mimarlar Odası tüm meslektaşlarımızın odası. Arkamızda herhangi bir çıkar grubu yok, güç grubu yok. Hükümet yok. Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Muhalif bir grup olarak ortaya çıktığımız için bu tarz suçlamalara maruz kalmak çok üzücü, çok çirkin. Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç listeyle seçimlere gidildi. Ankara Şubesi çok önemli. Bu odaya bağlı 14 il temsilciliği var. Meslektaşlarımıza ve mevcut oda yönetimine müthiş bir öfke oluştuğunu fark ettik. Meslek odalarının siyaset üstü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu çok tehlikeli. Siyasi söylem olmadan yola çıktık.”

Darısı TMMOB’un başına

Mimarlar Odasının ideolojik yaklaşımından çok çeken ve Mimarlar Odası tarafından defalarca cezalandırılan Mimarlar Odası Silivri Temsilcisi Mimar Ertaç Öner de, şunları söyledi: “Ankara Şube yönetimine seçilen değerli kardeşlerime başarılar diliyorum. Darısı da Mimarlar Odası Genel Merkezi ve TMMOB’un Genel Merkezi’ne.’ Mimar ve Mühendisler Grubu Eski Başkanı Dr. Murat Özdemir de, şöyle konuştu: “Meslek odalarını bir karşı cephe, arka bahçe gibi değerlendirmemek lazımdır. Odalar için nispi temsil sistemi getirilmeli. Yüzde 7-8’lik bir katılımla oda yönetimi seçiliyor ve bütün şubeleri yönetiyorlar.”

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