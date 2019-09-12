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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

12 Eylül 2019 Perşembe 13:52
Ankara merkezli FETÖ operasyonu

ARDAHAN (AA) - Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında Ardahan'da bir muvazzaf asker gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte görevli Astsubay Çavuş Ü.Ç, FETÖ/PDY üyeliği suçundan Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yakalandı.

Ü.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:52
  1. Ankara
  2. Ardahan
  3. FETÖ
  4. gözaltı

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