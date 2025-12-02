  • İSTANBUL
Erman Toroğlu’ndan derbiye damga vuran iptal kararına olay yorum: Yapı var yalı var diye ağlamayın!

Katil ile şeytan görüştü

Galatasaray başladı Fenerbahçe bitirdi: 1-1

Efkan Ala Almanya'da! Türkiye Yüzyılı Avrupa'daki vatandaşlarımızın da refahı ve huzurunu artıracak

Baroda vekalet ücreti kavgası! Tahir Elçi’nin eşi kaydını sildirdi

Adalet kimin elinde? Emekli hakim, savcı kızını darp etti

Yargılanmamak için Gazze’yi ve bölgeyi kan gölüne çeviren katile af yolu açıldı! Herzog: İsrail’in çıkarları için....

Mahkeme kararını verdi! İşte Seçil Erzan'a verilen ceza

Kılıçlı yemin kriziyle ihraç edilmişti! Mahkeme kararı iptal etti

Okullardaki ilahiye muhtıra verilen Türkiye'den külliyede ilahi dinleten Türkiye'ye
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 21 şahıs paketlendi

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 21 şahıs paketlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde yapılan operasyon kapsamında, 21 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; ilgili Bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 9’u aktif, 6’sı istifa, 1’i emekli, 5’i ihraç olmak üzere toplam 21 şüphelinin Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

