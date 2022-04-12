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Yerel Ankara merkezli 13 ilde dev operasyon! 91 gözaltı
Yerel

Ankara merkezli 13 ilde dev operasyon! 91 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı olarak örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 91 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 09:17:00 -
Ankara merkezli 13 ilde dev operasyon! 91 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı olarak örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 91 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

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