Ankara merkezli 13 ilde dev operasyon! 91 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı olarak örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 91 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı olarak örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 91 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.