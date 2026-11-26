Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, hesaplarında toplam 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait şirket, taşınmaz, taşınır ve banka hesapları hakkında el koyma kararı uygulandı.

1 ŞİRKET, 3 TAŞINMAZ VE 1.423 HESABA EL KONULDU

Operasyon kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçuna yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilere ait mal varlıkları incelemeye alındı.

Bu kapsamda 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır ile 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. Şüphelilerin hesaplarında tespit edilen 2 milyar 200 milyon TL'lik para hareketliliği de soruşturmanın mali boyutunu ortaya koydu.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ ÜZERİNDEN FAALİYET GÖSTERMİŞLER

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamları yayımlayarak haksız kazanç sağladıkları da tespit edildi. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları değerlendirildi.

OPERASYON ANKARA MERKEZLİ 12 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SİBER SUÇLARLA MÜCADELE MESAJI

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve bağlantılı suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, vatandaşların yasa dışı bahis tuzağından korunması için siber suçlarla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, operasyonda görev alan jandarma ekiplerine, ilgili daire başkanlıklarına, MASAK'a, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ankara İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.