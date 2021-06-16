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Ekonomi Ankara Medipol Üniversitesi akademik kadrosunu güçlendirecek
Ekonomi

Ankara Medipol Üniversitesi akademik kadrosunu güçlendirecek

Ankara Medipol Üniversitesi açıkladığı akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” 27 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 14:49:00 -
Ankara Medipol Üniversitesi akademik kadrosunu güçlendirecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 16.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacak. Kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitenin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

İrtibat-Başvuru Adresi:

Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mah. Talatpaşa Blv. Biga Sok. 06050

Altındağ-ANKARA

Tel: 0312-324 2411

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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