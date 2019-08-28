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Ankara Kuzeykent için TOKİ kura çekimleri yapıldı

TOKİ tarafından Kuzey Ankara sosyal konut uygulaması kapsamında konut alma hakkı kuraları çekildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:11
Ankara Kuzeykent için TOKİ kura çekimleri yapıldı

TOKİ tarafından Kuzey Ankara sosyal konut uygulaması kapsamında konut alma hakkı kuraları çekildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara Altındağ Kuzeykent’te inşaa edilen 372 konutun hak sahiplerini belirlemek üzere düzenlenen kura çekilişi Mamak Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.


TOKİ Proje Uzmanı İnayet Ünal, TOKİ’nin 2003-2019 yılları arasında ‘Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği’ kapsamında 81 ilde 3 bin 682 şantiyede 838 bin 855 konutun üretim rakamına ulaşıldığını söyledi. Ünal, “TOKİ tarafından Ankara’da birçok yatırım hayata geçirildi. Ankara Kuzeykent 686 konut projesi kuralı satışa sunulan 3 oda 1 salon nitelikli 372 konuta, 575 adet başvuru yapıldı. Kura çekimi neticesinde ödül almaya hak kazanan asil hak sahipleri, sözleşmelerini 4-13 Eylül arasında Halk Bankası Mithatpaşa Şubesinde imzalayacak. Taksitler, sözleşme imzalanan ayı takriben başlayacak” dedi.


Yasemin Poyraz, kura çekiminde ismini görmeyi beklemediğini belirterek, “Uzun zamandır ev sahibi olmak istiyorduk. Yer olarak çok kararsızdık, ilk evimiz olacak. Ümitsiz bir şekilde öylesine geldim ve ismim çıkınca çok şaşırdım. Fotoğraf bile çekemedim, kaçıncı katta çıktı onu bile hatırlamıyorum” diye konuştu.


3 yıl önce dünya evine giren Aşkın Işık, eşiyle birlikte yeni evlerinde oturacaklarını söyleyerek, “Kurada da çıktı ilk evim olacak. 3 yıldır evliyim eşimle şansımızı denemek için girdik bu kuraya. Mutluyum. Hak kazandığımız evde yaşayacağız artık” ifadelerini kullandı.


10 yıldır ev sahibi olma hayali kuran Hacer Civelek, TOKİ kura çekiminde çıkan evde oturmak istediğini söyledi. Civelek “İlk evimiz olacak. Yaklaşık 10 senedir ev sahibi olma hayali kuruyorum. Yaşamak için kullanacağız evi Allah nasip ederse” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:11
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