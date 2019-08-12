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Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir minibüsün de karıştığı kazada en az 10 kişi yaralandı.

Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir minibüsün de karıştığı kazada en az 10 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:54
Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir minibüsün de karıştığı kazada en az 10 kişi yaralandı.

Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir minibüsün de karıştığı kazada en az 10 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:54
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