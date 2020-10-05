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Spor Ankara Keçiörengücü Kosovalı Arb Manaj'ı transfer etti
Spor

Ankara Keçiörengücü Kosovalı Arb Manaj'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:56:17 -
Ankara Keçiörengücü Kosovalı Arb Manaj'ı transfer etti

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Kosovalı Arb Manaj'ı kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Kosova Süper Ligi'nde oynayan 22 yaşındaki forvetle, 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Arb Manaj'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milli formayı da giyen Arb Manaj geçen sezon oynadığı 29 maçta 17 gol attı.

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