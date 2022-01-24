Ankara kara teslim o Bolu’da şov peşinde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralı vatandaşların en büyük imtihanı olmaya başladı. Başkan olduğundan beri kar yağışıyla etkin mücadele etmeyi bir türlü öğrenemeyen Yavaş, milyonlarca vatandaşı mağdur etmeye devam ederken bir de Bolu’ya kar küreme aracı göndermekle övündü. AK Partili Belediye döneminde dünyanın en prestijli ödüllerini alan Ankara’da, CHP’li Mansur Yavaş döneminde, vatandaşların en yoğun kullandığı metro istasyonları bakımsızlıktan atıl hale geldi.

Metronun maketi bile kayıp

Mansur Yavaş’ın seçim öncesinde Ankaralı vatandaşlara 58 km metro yapacağı sözü verdiğini söyleyen ABB Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, “Bu metro sözüne ilişkin 1 metre çalışma dahi yapılmadı. Artık Ankaralı vatandaşlar isyanda. Bırakın söz verdiği metroyu yapmayı elinde hazır olan metro ağlarını bile korumaktan acizler. Metrolar arıza yapıyor, vatandaşlar göçebe gibi sürekli metro değiştiriyor. Gidecekleri yere geç kalıyorlar. Ne metro yapacak iradeleri var ne de bütçeleri var. Seçim öncesinde sağda solda yapacağı metro ile alakalı maket gösteriyordu. O maket bile şimdi ortada yok. Biz meclis üyeleri olarak o maketin peşindeyiz. O maket bile kayıp şimdi” şeklinde konuştu.

Engelli yollarını onarmıyor

Engelli vatandaşlar hakkında da sürekli duyarlılığın istismar edildiğini ancak onların hayatlarını kolaylaştırmak yerine daha da zora sokulduğunu belirten Burhan, “Bu vatandaşlar hakkında sürekli paylaşımlar yapılıyor. Ancak vatandaşlarımız en yoğun kullandığı metro istasyonları içerisinde bulunan engelli yolları atıl vaziyette. Bu başkentimize yakışmıyor. Bizim diğer şehirlerimize örnek olmamız lazım. Hadi engelli vatandaşlarımızı düşünmüyorsunuz bari kendi prestijinizi düşünün. 2 metre 3 metre engelli yolunu onarmak bu kadar zor değil. Ankara geçmişte dünyanın en prestijli ödüllerini almış bir kent. Başkentimiz Paris, Londra, Roma gibi şehirler ile yarışması gerekirken bugün köy olma yolunda geriye doğru gidiyor. Bu yönetimin vizyonsuzluğudur. CHP belediyeciliği üretim yapmaz, istihdam yapmaz var olanı koruyamaz” ifadelerini kullandı.

Şov belediyeciliği

Kar yağışında vatandaşların çektiği çileye de değinen Burhan, “Bugün Ankara’ya yağan kar yüzünden şehrin her tarafından kaza haberleri geliyor. Yollarda tuzlama yapılmıyor, araçlar yetersiz kalıyor. Her kar yağışında bu sorunlar baş gösteriyor. Ancak Bolu’ya gönderilen ekip üzerinden reklam yapılıyor. Bunların tek uzmanlığı reklam ve algıdır. Bolu’ya araç gönderene kadar kendi vatandaşının yollarını açsalardı. Şov için Bolu’ya araç göndermenin ne anlamı var. Keçiören’de, Mamak’ta, Çankaya’da sokaklar karla kaplı. Bu sadece şov belediyeciliğidir” diye konuştu.

Vatandaşlar Yavaş'a tepkili: Mansur da hizmette de yavaş!

Ankara’da yağan yoğun kar yağışına karşı etkisiz kalan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve kar yağışının ardından bir anda ortadan kaybolan CHP’li Başkanı Mansur Yavaş’a sosyal medya üzerinden tepki gösteren vatandaşlar, “Ankara’da lapa lapa kar yağıyor, hayat ve trafik neredeyse durma noktasına geliyor gelin görün Belediye Başkanı ortalıkta yok! Mansur Yavaş ve ekibi nerede?, CHP Ankara Belediyesi #karla mücadelesizliğin kitabını yazdı. Günler öncesinden yoğun kar yağışı uyarısı yapılmasına rağmen gerekli önlemler alınmamış ve Ankaralılar bir kez daha mağdur edilmiştir. Ne demiştik: Mansur Yavaş Hizmette de Yavaş, Mansur Yavaş Belediyeciliği bu kış da yanıltmadı. Günler öncesinden yoğun kar yağışı uyarısı yapılmasına rağmen gerekli önlemler alınmamış ve Ankaralılar bir kez daha mağdur edilmiştir. Ne demiştik: ‘Mansur Yavaş Hizmette Yavaş” ifadelerini kullandılar.