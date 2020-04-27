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Aktüel

Ankara Kalkınma Ajansından matematik öğretimi için oyun geliştirme yarışması

2020-04-27 17:54:07 -
Ankara Kalkınma Ajansından matematik öğretimi için oyun geliştirme yarışması

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ankara Kalkınma Ajansı, "Matematik Öğretimi için Oyun Geliştirme Yarışması" düzenleyecek.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarattığı olumsuz şartlar altında yazılım geliştirme ve oyun yazılımı geliştirme kapasitesine sahip kişi, kurum ve şirketleri üretim ortamına çekmek üzere Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent AŞ iş birliğinde "Matematik Öğretimi için Oyun Geliştirme Yarışması" yapılacak.

Yarışma kapsamında Türkiye'nin önemli bir sorunu olan matematik öğretimini uzaktan eğitimi destekler formata uygun olarak daha kolay bir duruma getirecek çözümleri desteklemek üzere 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci sınıflarda öğretilen matematik derslerinin tamamı ya da bir bölümü için oyun yazılımlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Başvurular "www.oyunla.biz.tr" internet adresinden 31 Mayıs'a kadar yapılabilecek.


Yarışmada birinciye 7 bin 500 lira, ikinciye 5 bin lira ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül verilecek.

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