  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

“Ankara-Kahramankazan yolu en kısa sürede hizmete sunulacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolunun yapım çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:19:00 - 2020-07-08 10:19:57
“Ankara-Kahramankazan yolu en kısa sürede hizmete sunulacak”

Ankara’da devam eden projelerle ilgili çalışmalara hız kazandırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolunun en kısa sürede Ankaralıların hizmetine sunulacağını ifade etti. Karaismailoğlu, “Ankara ile Kahramankazan arasında çeşitli seviyelerde kavşak imalatları başladı, diğer yol yapım imalatları da bunun peşinden devam edecek. Ankara projelerine artık bütün gücümüzü vereceğiz” dedi. “(Ankara- Niğde yolu) Bağlantı yollarıyla 300 kilometreye ulaşan bu yolun tamamını da eylül gibi açmayı planlıyoruz” diyen Bakan Karaismailoğlu, “Kızılcahamam tünelimizin de eylül ayı içerisinde faaliyete geçeceğini ilan ediyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı