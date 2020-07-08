“Ankara-Kahramankazan yolu en kısa sürede hizmete sunulacak”

Ankara’da devam eden projelerle ilgili çalışmalara hız kazandırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolunun en kısa sürede Ankaralıların hizmetine sunulacağını ifade etti. Karaismailoğlu, “Ankara ile Kahramankazan arasında çeşitli seviyelerde kavşak imalatları başladı, diğer yol yapım imalatları da bunun peşinden devam edecek. Ankara projelerine artık bütün gücümüzü vereceğiz” dedi. “(Ankara- Niğde yolu) Bağlantı yollarıyla 300 kilometreye ulaşan bu yolun tamamını da eylül gibi açmayı planlıyoruz” diyen Bakan Karaismailoğlu, “Kızılcahamam tünelimizin de eylül ayı içerisinde faaliyete geçeceğini ilan ediyoruz” diye konuştu.