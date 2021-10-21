Ankara-İstanbul YHT ek sefer saatler! Hangi YHT hattına ek seferler konuldu? YHT ek seferler hangi gün?
Yüksek hızlı tren (YHT) ile konforlu ve hızlı yolculuk yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği ulaşım araçlarından biridir. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve İstanbul-Konya arasında günlük seferler düzenleyen hızlı trenlere özellikle de cuma, cumartesi ve pazar günleri çok yoğun rağbet söz konusu. YHT’ye gösterilen ilgi nedeniyle YHT ek seferler koyuldu. Peki hangi YHT hattına ek seferler konuldu? YHT ek seferler hangi gün? YHT ek sefer saatleri kaçta? İşte Ankara-İstanbul YHT ek sefer saatler...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ. tarafından YHT ile yolculuk yapan vatandaşlara sevindiren açıklama geldi. Artan talepler doğrultusunda ilki 22 Ekim Cuma günü başlamak üzere cuma, cumartesi ve pazar günleri Ankara-İstanbul-Ankara arasında ilave YHT seferi konulacak.
Ankara-İstanbul YHT ek sefer saatler!
Söz konusu seferlerle günlük 822 ilave koltuk kapasitesi sağlanacak. İlave seferlerde trenler, Ankara'dan saat 09.35'te kalkıp İstanbul/Söğütlüçeşme'ye saat 14.15'te varacak, İstanbul/Söğütlüçeşme'den saat 15.25'te kalkıp, Ankara'ya saat 20.24'te ulaşacak. Öte yandan 28 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı arifesi dolayısıyla Ankara-İstanbul arasında aynı saatlerde hareket edecek ilave YHT'ler işletilecek.