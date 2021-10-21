Ankara-İstanbul YHT ek sefer saatler! Hangi YHT hattına ek seferler konuldu? YHT ek seferler hangi gün?

Yüksek hızlı tren (YHT) ile konforlu ve hızlı yolculuk yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği ulaşım araçlarından biridir. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve İstanbul-Konya arasında günlük seferler düzenleyen hızlı trenlere özellikle de cuma, cumartesi ve pazar günleri çok yoğun rağbet söz konusu. YHT’ye gösterilen ilgi nedeniyle YHT ek seferler koyuldu. Peki hangi YHT hattına ek seferler konuldu? YHT ek seferler hangi gün? YHT ek sefer saatleri kaçta? İşte Ankara-İstanbul YHT ek sefer saatler...