  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara için 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı
Gündem

Ankara için 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı

Ankara Valiliği, kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 03:39:00 -
Ankara için 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı

Ankara Valiliği, pazartesi ve salı günü "kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği" uyarısında bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, rüzgarın 18 Nisan pazartesi ve 19 Nisan salı günleri Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay