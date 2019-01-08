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Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'

Ankara'da geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan Melih Gökçek ile takışan ve 2009'da aday gösterilmeyen Turgut Altınok, 31 Mart yerel seçimleri için tekrardan aday oldu.

08 Ocak 2019 Salı 11:53
Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'

Millî Gazete yazarı Ahmet Yavuz, bugünkü köşe yazısında 1 Ocak 2019 tarihinde açıklanan AK Parti Ankara ve İlçe Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı ile ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı.

Yavuz, Ankara'da 1994-2009 yılları arasında görev yapan veMelih Gökçek ile takıştıktan sonra 10 yıldır görev yapmayan Turgut Alttınok'un Gökçek'in ardından tekrar görev aldığını ifade etti. 

Ahmet Yavuz'un "Gökçek gitti, Altınok geldi" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Ankara Keçiören’de 1994-2009’da kesintisiz belediye başkanlığı yaptı. Sonra Melih Gökçek’le takıştı. 10 yıl ara verdi. Ne zaman ki Gökçek gitti, Altınok tekrar Keçiören’e döndü.

Ankara’da mevcut ilçe belediye başkanlarının ise üstü çizildi. Mustafa Tuna, Mesut Akgül, Mustafa Ak, Gazi Şahin, Lokman Ertürk, Fatih Duruay… Birçok ilde olduğu gibi yerlerine yeni, genç, çok tanınmayan ama yıpranmamış isimler tercih edildi. Gölbaşı, Etimesgut ve Polatlı MHP’ye bırakıldı."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:53
  1. Ankara
  2. Millî Gazete yazarı Ahmet Yavuz
  3. Gökçek gitti Altınok geldi
  4. Melih Gökçek
  5. Melih Gökçek Ses Kayıtları
  6. Turgut Altınok
  7. Yerel seçimler

YORUM YAZ

  • Mücahit YıldırımMücahit Yıldırım58 dk önce
    Ankara’da yaşayan ve siyaseti takip eden biri olarak çok olumlu buluyorum.Son yılların en önemli kararları AK parti açısından.

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