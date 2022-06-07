Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu cadde ve sokaklarda etkili oldu, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı.

Yağış nedeniyle Etimesgut İstasyon Caddesi üzerinde yoğun su birikintileri meydana geldi, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Cadde üzerindeki dükkanların su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı, yoldaki vatandaşlar da ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Biriken yağmur suları, rögarların da taşmasına neden olurken, araç yollarındaki su, kaldırımların seviyesine ulaştı.

Ankara’da yaşayanlar ise yağışların ne zaman sona ereceğini, yarın havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Ankara’da yarın hava nasıl olacak?

Ankara hava nasıl olacak? Meteoroloji Ankara hava durumu!

Bölge genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir