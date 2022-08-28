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Spor Ankara hava durumu güncel | Ankara bu hafta hava nasıl olacak?
Spor

Ankara hava durumu güncel | Ankara bu hafta hava nasıl olacak?

Yurt genelinde yüksek sıcaklıklarla birlikte şiddetli sağanak yağışlar da gözleniyor. Bu sebeple Ankara’da havanın nasıl olacağı, bu hafta için yağış uyarısı bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Peki, Ankara hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-28 19:25:00 -
Ankara hava durumu güncel | Ankara bu hafta hava nasıl olacak?

Ankara’da yaşayanlar bu hafta içinde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Ankara yağış uyarısı var mı?

Ankara hava durumu güncel | Ankara bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saat boyunca Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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