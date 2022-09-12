Yurdun büyük bölümünde yağışlar etkili oluyor. Pek çok kişi bu sebeple yarın Ankara'da havanın nasıl olduğunu araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu | Ankara yarın yağış mı var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Bala ilçesi ile Kırıkkale'nin güney bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Bala ile Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ve Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.