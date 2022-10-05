Ankara hava durumu | Ankara 5 günlük hava tahmini yağış var mı?
Pek çok ilde yağışlar etkili oluyor. Bu sebeple vatandaşlar hangi illerde kaç gün sağanak yağışların etkili olacağını araştırıyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak?
Ankara'da yaşayan vatandaşlar yağış uyarısı bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak?
Ankara hava durumu | Ankara 5 günlük hava tahmini yağış var mı?
Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve rüzgar beklendiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte bugün akşam saatlerinden itibaren iç ve güney kesimlerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.