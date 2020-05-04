Ankara Halk Ekmek'te koronavirüs paniği
Virüse karşı tedbirsiz davrandığı için eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde virüs yayılıyor. Ankara Halk Ekmek'te bir personel koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine vardiya arkadaşı 16 kişi karantinaya alındı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirsiz davrandığı için eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde virüs yayılıyor.
Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Halk Ekmek'te çalışan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Virüse yakalanan kişi tedavi altına alınırken vardiya arkadaşı 16 kişi karantinaya alındı.
Mansur Yavaş sessizliğe gömüldü
beyazgazete'nin haberine göre; her gün milyonlarca insanın ekmek aldığı Halk Ekmek'te yaşanan virüs kabusunun ardından halk tedirgin olurken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise sessizliğe gömüldü.
Eleştirilerin odağında
Mansur Yavaş daha önce otobüs seferlerini azalttığı için başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan olmak üzere birçok eleştiri almıştı.
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