  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ankara Halk Ekmek'te koronavirüs paniği

Virüse karşı tedbirsiz davrandığı için eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde virüs yayılıyor. Ankara Halk Ekmek'te bir personel koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine vardiya arkadaşı 16 kişi karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 23:18:00 -
Ankara Halk Ekmek'te koronavirüs paniği

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirsiz davrandığı için eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde virüs yayılıyor.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Halk Ekmek'te çalışan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Virüse yakalanan kişi tedavi altına alınırken vardiya arkadaşı 16 kişi karantinaya alındı.

Mansur Yavaş sessizliğe gömüldü

beyazgazete'nin haberine göre; her gün milyonlarca insanın ekmek aldığı Halk Ekmek'te yaşanan virüs kabusunun ardından halk tedirgin olurken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise sessizliğe gömüldü.

Eleştirilerin odağında

Mansur Yavaş daha önce otobüs seferlerini azalttığı için başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan olmak üzere birçok eleştiri almıştı.

Melih Gökçek paylaştı! 'Yazıklar olsun, çapsızlar'
Melih Gökçek paylaştı! 'Yazıklar olsun, çapsızlar'

Gündem

Melih Gökçek paylaştı! 'Yazıklar olsun, çapsızlar'

'Garibanın yanındayım' algısı yürüten CHP'de skandallar bitmiyor! Mansur Yavaş bakın ne yaptı
'Garibanın yanındayım' algısı yürüten CHP'de skandallar bitmiyor! Mansur Yavaş bakın ne yaptı

Gündem

'Garibanın yanındayım' algısı yürüten CHP'de skandallar bitmiyor! Mansur Yavaş bakın ne yaptı

Gökçek'ten kritik iddia! Mansur Yavaş işçileri bu yüzden mi yolladı?
Gökçek'ten kritik iddia! Mansur Yavaş işçileri bu yüzden mi yolladı?

Gündem

Gökçek'ten kritik iddia! Mansur Yavaş işçileri bu yüzden mi yolladı?

Ankara Halk Ekmek'teki skandalın faturası işçilere kesildi! AK Partili isimden çağrı
Ankara Halk Ekmek'teki skandalın faturası işçilere kesildi! AK Partili isimden çağrı

Siyaset

Ankara Halk Ekmek'teki skandalın faturası işçilere kesildi! AK Partili isimden çağrı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı