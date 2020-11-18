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Gündem Ankara Halk Ekmek çalışanları için grev kararı!
Gündem

Ankara Halk Ekmek çalışanları için grev kararı!

Öz Gıda İş Sendikası tarafından yapılan açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası çalışanlarının haklarını aramak için grev kararı alındığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:45:00 - 2020-11-18 12:49:51
Ankara Halk Ekmek çalışanları için grev kararı!

31 Mart seçimlerinden önce verdiği sözleri tutmayan CHP'li belediyeler, işçileri canından bezdirdi.

Halk Ekmek Fabrikası'nda grev kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası ile Öz Gıda İş Sendikası arasında devam eden görüşmelerden bir sonuç alınamayınca, 492 işçinin çalıştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın çalışanları için greve çıkma kararı alındı.

60 günlük yasal süre başlatıldı

Öz Gıda İş Sendikası, grev kararı doğrultusunda ilan panosuna 'grev kararı' yazısı asarak 60 günlük yasal süreyi başlatmış oldu. İş Kurumu Müdürlüğü'ne yapılan başvuru üzerine 19 Kasım 2020 (Çarşamba) günü grev oylaması yapılmasına karar verildi. Oylama sonucunda işçilerin çoğunluğu grev talebinde bulunursa fabrika greve gitmiş olacak. Aksi halde ise toplu iş sözleşmesi yüksek hakeme götürülecek.

Mansur Yavaş yönetiminin işçilerden çaldığı haklar

Öz Gıda İş Sendikası tarafından açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Toplu iş sözleşme görüşmelerindeki uyuşmazlık; ilk yıl sıfır ücret zammı, Ramazan ve Kurban Bayramı yevmiyelerinde kesinti yapılması, alınan destek primlerinin (ekmek primi vb.) alınma şartlarının zorlaştırılması ve yıllık izin ödeneklerinin tamamen kaldırılması önerisi ile birlikte bazı parasal haklar noktasında yaşandı. Ayrıca bu parasal maddeler kadar önemli olan bir diğer anlaşmazlık da sözleşme yürürlülük süresinin bir yıla indirilmek istenmesi oldu."

 

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