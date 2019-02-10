Ankara haftalık namaz vakitleri | Ankara ezan saatleri
Ankara'da ezan saatleri saat kaçta? Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz her Müslümana farz kılınmıştı. Başkent Ankara için önümüzdeki bir haftanın namaz vakitleri haberimizde. Ankara namaz vakitleri, Ankara haftalık ezan saatleri, Ankara bir haftalık namaz vakitleri...10 Şubat 2019 Pazar 16:09
Ankara'da ezan saatleri saat kaçta? Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz her Müslümana farz kılınmıştı. Başkent Ankara için önümüzdeki bir haftanın namaz vakitleri haberimizde. Ankara namaz vakitleri, Ankara haftalık ezan saatleri, Ankara bir haftalık namaz vakitleri...
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