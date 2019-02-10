Ankara haftalık namaz vakitleri | Ankara ezan saatleri Ankara'da ezan saatleri saat kaçta? Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz her Müslümana farz kılınmıştı. Başkent Ankara için önümüzdeki bir haftanın namaz vakitleri haberimizde. Ankara namaz vakitleri, Ankara haftalık ezan saatleri, Ankara bir haftalık namaz vakitleri...

Ankara'da ezan saatleri saat kaçta? Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz her Müslümana farz kılınmıştı. Başkent Ankara için önümüzdeki bir haftanın namaz vakitleri haberimizde. Ankara namaz vakitleri, Ankara haftalık ezan saatleri, Ankara bir haftalık namaz vakitleri... Ankara haftalık namaz vakitleri

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