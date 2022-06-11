Ankara göle döndü! Vatandaş Mansur'u böyle tiye aldı
Ankara'da yağan şiddetli yağmur caddeleri göle çevirdi. Başkentte yaşayan vatandaşlar, CHP'li Mansur Yavaş'ı olta ile video çekip tiye aldı.
Yeniakit.com.tr
Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı başkent Ankara'da, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi yine sınıfta kaldı.
Yaşanan yağış sebebi ile Ankara sokakları göle döndü.
Başkent Ankara'da bir vatandaş, su ile göle dönen caddede elinde oltasıyla balık tutmaya çalışarak, Mansur Yavaş'ı tiye aldı.