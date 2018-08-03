Ankara Garı davasında karar: 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te yaşanan ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ saldırısına ilişkin davada, sanıklar son savunmalarını yaptı. Kararını açıklayan mahkeme 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 9 sanığa ayrıca öldürmeye teşebbüsten 10 bin 557'şer yıl hapis cezası verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Hakan Şahin ve Yakub Şahin savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Böylece tutuklu 19 sanığın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma işlemi tamamlandı.

Kararını açıklayan mahkeme 9 sanığa 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar ayrıca öldürmeye teşebbüsten 10 bin 557'şer yıl hapisle cezalandırıldı.

İlk duruşması 7 Kasım 2016'da yapılan davada bugüne kadar 54 celse görüldü.

SAVCININ MÜTALASI

Cumhuriyet Savcısının 12 Haziran'da sunduğu mütalaada, saldırının terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, sanıklardan Abdülmutalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Söz konusu sanıklar için ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730'ar yıl hapis cezası istenmişti.