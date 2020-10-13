Ankara firmaları için Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda Ankara Ticaret Odası (ATO) uzaktan eğitim organizasyonuyla Ankara ve civarında yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 19-20 Ekim tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, firmaların temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla yurt genelinde Bakanlıkça Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenmesine devam ediliyor.

Bu yıl mart ayına kadar yüz yüze düzenlenen seminerler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online olarak sürdürülüyor.

Ankara ve civarındaki yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak da 19-20 Ekim tarihlerinde seminerler gerçekleştirilecek.

Söz konusu seminerler, "Ticaret Bakanlığı Tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları", "Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri", "E-Ticaret / E-İhracat Uygulamaları", "Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu", "Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları", "Ticarette Teknik Engeller, 7723 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" ve "E-Ticaret / E-İhracat Uygulamaları" konularını kapsıyor.

Bakanlık tarafından, 2019'da 77 ilde, 14 iş birliği kuruluşuyla 94 seminer düzenlendi, bu seminerlere 3 bin 850 kişi katıldı.

Bu yılın ocak-mart döneminde 6 ilde, 4 iş birliği kuruluşuyla 10 seminer gerçekleştirilirken bunlara 483 kişi katıldı. Haziran, temmuz ve eylül aylarında 29 ile yönelik 12 uzaktan eğitim uygulaması gerçekleştirildi, bu organizasyonlara 1163 kişi katılım sağladı.

Organizasyonlara, yıl sonuna kadar, uzaktan eğitimlerle aralıksız devam edilmesi planlanıyor.