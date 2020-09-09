Ankara Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu "Napoli Gecesi Konseri" ile açtı

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi, sezonu bu akşam Opera Sahnesi'nde "Napoli Gecesi Konseri" ile açtı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle salonlardan uzak kalan sanatseverler, eylülde etkinlikler dizisiyle keyifli saatler yaşayacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sezon açılışını, bu akşam dünyaca ünlü bestecilerin en seçkin aryalarının seslendirildiği "Napoli Gecesi Konseri" ile yaptı.

Tenorlar Barış Yanç, Fatih Kayhan, Okan Başel, Arda Doğan, Mehmet Kavil'in sahne aldığı konserde, piyanist Hande Uçar sanatçılara eşlik etti.



Konser, Opera Sahnesi'nde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralları gereğince alan kapasitesinin üçte biri kullanıldı.

Etkinlik, Ankaralı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

- Azerbeycan konseri ile devam edecek

12 Eylül'de Azerbaycanlı bestecilerin Türkiye'de az seslendirilen şarkılar, mahnılar ve aryaları ile "Azerbaycan Konseri", 15 Eylül’de S. Rahmaninov, A. Pahmutova ve P. I. Çaykovski gibi önemli Rus bestecilerin Rusça şarkıları ve romansları ile "Rus Gecesi", 19 Eylül akşamı "Bir Sonbahar Gecesi Konseri" verilecek.



24 Eylül’de "3 Soprano Konseri" ile devam edecek etkinlik dizisi, 30 Eylül akşamı "3 Tenor Konseri" ile son bulacak.