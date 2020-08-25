  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara Devlet Opera ve Balesi sezonu Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde açacak
Aktüel

Ankara Devlet Opera ve Balesi sezonu Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde açacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi, sanatseverlere yıldızların altında opera keyfi yaşatmak için, 1 Eylül'de Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde sezon açılışı yapacak - "Bir Tenor Aranıyor" isimli müzikal komedi ile başlayacak "Yıldızların Altında Opera" etkinlikler dizisi kapsamında Napoli Gecesi, Gala Konseri, Azerbaycan Gecesi ve Rus Gecesi konserleri de sanatseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:26:27 -
Ankara Devlet Opera ve Balesi sezonu Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde açacak

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Ankara Devlet Opera ve Balesi, sezona 1 Eylül'de Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde başlayacak.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle salonlardan uzak kalan sanatseverler, "Yıldızların Altında Opera" etkinlikler dizisi ile keyifli saatler yaşayacak.

Açık havada eylül ayı boyunca yapılacak etkinlikler, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin konser alanı Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilecek.

Sosyal mesafe kuralları gereğince alan kapasitesinin dörtte biri kullanılacak.

- Açılış "Bir Tenor Aranıyor" müzikali ile başlayacak

Sezon açılışı, 1 Eylül'de Ken Ludwig'in "Bir Tenor Aranıyor" isimli müzikal komedisi ile yapılacak, etkinlik dizisi 5 Eylül'de Napoli Gecesi Konseri ile devam edecek.

11 Eylül'de "Gala Konseri", 15 Eylül'de "Rus Gecesi Konseri", 18 Eylül'de "Koro Konseri" ile sürecek etkinlikler, 22 Eylül'de "Azerbaycan Gecesi Konseri" ile son bulacak.

7 yaş sınırının bulunduğu etkinlikler, saat 21.00'de başlayacak. Biletler "biletinial.com" üzerinden temin edilebilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'ın istifasında bomba Ekrem İmamoğlu detayı
Gündem

Fatih Portakal'ın istifasında bomba Ekrem İmamoğlu detayı

Kendisine yakın isimlerin Olay TV'nin başına geçtiği konuşulan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun aklındaki bir sonraki hamle FOX TV'den istifa eden ..
Sokaklarda dahi cesetler vardı... Şimdi vaka sayısı en aza indi! ABD’de çalışan Türk doktor işin sırrını açıkladı
Dünya

Sokaklarda dahi cesetler vardı... Şimdi vaka sayısı en aza indi! ABD’de çalışan Türk doktor işin sırrını açıkladı

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev alan Radyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Emin Adin, koronavirüs salgını sırasında vakaların patladığı, şim..
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan kritik karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan kritik karar

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, hükümette kabine revizyonuna gideceğini açıkladı.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı