Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Epstein'in Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin soruşturma
Çocuk Hakları Aktivisti ve UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'ın başvurusu sonrası Epstein'in Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
"Çocuklar için adalet istiyoruz"
Konuya ilişkin açıklama yapan Saadet Özkan şu ifadeleri kullandı:
Epstein dosyalarıyla ilgili iddialar artık görmezden gelinemez. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.
UCİM, bu kapsamda resmî suç duyurusunda bulunmuştur. UCİM avukatlarıyla birlikte, hepimizi derinden sarsan bu insanlık suçlarının tüm yönleriyle araştırılması için sürecin kararlılıkla takipçisiyiz.
Başka bir vatan yok. Çocuklar için adalet, şeffaflık ve etkin tahkikat istiyoruz.