"New START" olmazsa dünya daha tehlikeli hale gelecek Dünya için kaos vakti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) 5 Şubat'ta sona ermesi halinde dünyanın daha tehlikeli bir hale geleceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hindistan'ın artık Rus petrolü almayacağına dair açıklamasını değerlendiren Peskov, Hindistan'ın bu konuda açıklama yapmadığına işaret etti.

Dmitriy Peskov, ABD-Hindistan ilişkilerine saygı gösterdiklerini belirterek, "Hindistan ile gelişmiş stratejik ortaklığımızın gelişimine de önem veriyoruz. Bu bizim için en önemli şey ve ikili ilişkilerimizi mümkün olan her şekilde daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz ve bunu da yapıyoruz." dedi.

5 Şubat'ta süresi sona erecek New START Anlaşması'na ilişkin konuşan Peskov, "Sadece birkaç gün içinde, dünya muhtemelen daha tehlikeli hale gelecek. İlk defa, dünyanın en büyük nükleer cephanelerine sahip iki ülkesi ABD ve Rusya, bu cephaneleri sınırlayan bir anlaşmaya sahip olmayacak." ifadesini kullandı.

Peskov, anlaşmanın uzatılması konusunda yaptıkları girişimlere ABD'den yanıt bulamadıklarını belirtti.

