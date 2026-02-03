Binlerce yuva yıkan sanal bahis baronu Veysel Şahin'in kasası ifşa oldu

Savcılığın dün ortaya çıkan el koyma kararı, kara para ve bahis soruşturmalarının Brezilya'dan Malta'ya, Gürcistan'dan Dubai'ye birçok ülkedeki sonuçlarını gösteriyordu. Şeref Yazıcı'nın malvarlığına; dahası dijital cüzdanlardaki 500 milyon dolarına el konuldu. Peki kim bu Şeref Yazıcı? Kestirmeden söyleyelim; savcılığın tıpkı onun gibi dijital cüzdanlarındaki 460 milyon euro yasa dışı bahis parasına el koyduğu ve dünyadaki sayılı bahis baronları arasına girmiş Veysel Şahin'in bir numaralı adamı. Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın haber analizi...

İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki soruşturmaların etki alanı bir hayli genişledi. Kararlar İstanbul’da alınıyor ama sonuçları artık birçok ülkede yüzlerce milyon euro ve dolara el konulan uluslararası yargısal süreçlere dönüşüyor

Savcılığın dün ortaya çıkan el koyma kararı, kara para ve bahis soruşturmalarının Brezilya’dan Malta’ya, Gürcistan’dan Dubai’ye birçok ülkedeki sonuçlarını gösteriyordu.

Şeref Yazıcı’nın malvarlığına; dahası dijital cüzdanlardaki 500 milyon dolarına el konuldu. Peki kim bu Şeref Yazıcı? Kestirmeden söyleyelim; savcılığın tıpkı onun gibi dijital cüzdanlarındaki 460 milyon euro yasa dışı bahis parasına el koyduğu ve dünyadaki sayılı bahis baronları arasına girmiş Veysel Şahin’in bir numaralı adamı.

Veysel Şahin ve Şeref Yazıcı ilişkisine dair çok önemli bilgiler elde etti savcılık. İkilinin Türkiye üzerinden kurduğu kara para aklama sistemine dair tüm ağ çözüldü.

Veysel Şahin’in yıllardır bir avukat üzerinden Şeref Yazıcı ile kurduğu kasa sistemi soruşturma kıskacında artık patlamış durumda… El konulan büyük meblağlardan bu durumu anlayabilirsiniz. Bir haftada 1 milyar dolar dijital hesaba el konması bu açıdan çok şey anlatıyor.

Şeref Yazıcı’nın Veysel Şahin’in bir avukatı üzerinden yürüttüğü sistem yurt dışındaki bir oyun şirketine ve o şirket çatısı altında yürütülen yasa dışı bahis sitelerine dayanıyor. Merkez şirket Dubai’de... Sitelerin sunucu sistemleri dünyanın farklı ülkelerinde... Paranın akıtıldığı dijital hesaplar bambaşka ülkelerde... Tipik bir kara para aklama sistemi...

Şeref Yazıcı’nın bir de belirli döviz büroları üzerinden yürüttüğü sistem var. Onunla ilgili sistemi yazının sonuna doğru göreceksiniz ama savcılığın kısa sürede el koyduğu iadesini istediği 460 milyon euro ve 500 milyon doları üst üste koyduğunuzda devletin kara paracılarla ilgili çok ciddi ve önemli bir mesafe aldığını görüyoruz.

Savcıların üzerine gittiği bu kirli sistem, kumar ve bahis şebekelerinin yıllardır sistemin boşluklarından nasıl yararlandığını gösteriyor. Kumar üzerinden toplumun düzenini bozarak yarattığı ağır sonuçlar ve elde edilen suç geliriyle devletin düzenini hedef alan faaliyetler de cabası…

Başta illegal bahis parası elde edenler ve bundan nemalananlar olmak üzere, tüm kara paracıların amacının; devasa miktarlardaki suç geliri ile devleti zaafa uğratmak olduğuna dair güçlü deliller var. Yani amaçları sadece kara parayı elde etmek değil, bu akılalmaz boyutlardaki kirli parayla sistemi ele geçirmek ve ülkeyi bir yolsuz kukla, bir kumar devletine çevirmek.

Devlet suç parasıyla sistemde zaaf yaratmaya çalışanlara yaptıklarının bedelini ödetiyor. Türkiye bahis baronlarının son yıllarda yararlandığı zaaflar nedeniyle büyük bir bedel ödedi. Zamanın akışının bu yönüyle tersine döndüğünü görüyoruz. Son 5 yıla dair bir örnekle anlatacağım.

İllegal bahisten elde edilen paranın 39 günde nasıl yurt dışına çıkarıldığını gösteren bir örnek... Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre illegal bahisçiler onlarca farklı hesaptan küçük parçalar halinde bir tek hesap sahibinin İBAN hesabına para göndermeye başlıyor. Bu işlemler tam 39 gün sürüyor...

Günlerce süren bu işlem belirli günlerde o hesaba ikişer milyonluk transferler gelmeye başlayınca MASAK’ın dikkatini çekiyor. Ancak bu şüpheli para transferleri, artık paranın başka ülkeye gönderilme aşamasına geçildiğinde dikkat çekiyor.

Bahis parasının toplandığı hesap devletin ilgili birimleri tarafından 45’inci günde kapatılıyor. Ancak kapatıldığında; hesabın çoktan boşaltıldığı görülüyor. 39 gün süren ve normal banka hesapları kullanılarak yürütülen bu işlem sistemdeki boşluklar nedeniyle fark edilemedi. Devlet şimdi sistemdeki bu açıklar üzerine çalışıyor. Açıkça söyleyelim devletin resmi kurumlarının; örneğin Merkez Bankası’nın raporları bahis konusunda sistemin açıkları olduğuna dikkat çekiyor.

Örneğin; bir bahis sitesi yurt içinde çoğu İstanbul'da olmak üzere her gün sistematik biçimde hesap kiralama faaliyeti yürütüyor… Bunun için çalışan her mahallede örgütlenmiş devasa bir örgüt yapısı olduğunu not edip devam edelim... Misal son günlerde yapılan bir soruşturmada yaklaşık 24 bin kara para-illegal bahis parası için kullanılan hesap tespit edildi. Tespite göre; bu 24 bin hesaptan her gün sistematik biçimde para transferi yapılıyordu. Bunlardan bazıları birkaç yüz bin liralık , bazıları milyonluk hesap hareketiydi. Bu hesap hareketi tek bir mecrada 2019-2023 yılları boyunca tam 4 yıl sürdü...

Ve o 24 bin küsur hesabın paraları gönderdiği 274 hesap vardı. 24 bin hesaptan 274 hesaba yapılan transferleri kimse fark etmedi. O 274 hesap da parayı sadece 5 kişinin hesabına gönderiyordu. O 5 kişi de Mehmet E. O. Murat D., Aylan G., Sadık Y. Osman G.’ydi. Bu 5 kişinin hesabında toplanan para 1 Milyar 367 milyon 814 bin TL’ydi. Papara soruşturmasındaki bu ekibin dahil olduğu kirli para çarkı 5 yılda suçtan 12 milyar 879 milyon 558 bin lira elde etti. Yanlış okumadınız, neredeyse 13 milyar...

Yaklaşık 13 milyarlık para trafiğine giren 24 binden fazla hesabın sadece 2988’i İstanbul’daydı. Geriye kalanı 80 ilde açılan hesaplardı... Peki bu 5 kişi o parayı nasıl yurt dışına çıkardı? Parayı kendilerine ait kripto hesaplara aktardılar... Paranın önemli bir bölümünü de muhtemelen kara para soruşturmalarının merkezine oturan Kapalıçarşı’daki kasabanın sırrı gibi herkesin bildiği döviz büroları üzerinden yurt dışına çıkardılar.

Gelelim o günlerde savcılar daha kara para soruşturmalarına başlamamışken sistemin ne tür açıkları olduğuna...

-Hesapları kimin kullandığını gösterecek-teyit edecek sistemler yetersizdi.

-Yasa dışı bahis işlemlerini gerçekleşme aşamasındaki tedbirler yetersizdi

-Sistem bahisten gelen para olduğu şüphesini açıkça doğuran işlemleri bile önleyemiyordu.

-Manuel çalışan kısıtlı personel sorunu burada da bahis baronları lehine kara deliği büyüttü

-EFT transferlerinden kazanılan para, bahis parasının dolaşması için gereken körlüğü yarattı

Devlet sistemin bu zaaflarını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in başında olduğu savcı ekibiyle tamir etmeye başladı.

-Merkez Bankası denetim raporu verdi. Bankalardaki hesaplar için adres ve kimlik tespitleri ilgili teknik önlemler aldı.

-Dijital teknolojiyi etkinleştirdi. NFC kullanımı zorunlu hale geldi. Şüpheli hesaplara müdahale süresi azaldı. Önleyici takip sistemleri gelişti. Geliriyle uyumsuz para transferleri yapan hesaplar mercek altına alındı.

Devleti zaafa uğratmak isteyen bu yapıların yıllardır yarattığı tahribata karşı alınan mesafe önemli ancak şunu da söylemek lazım: İllegal bahisten elde edilen yüksek miktarda paranın yurt dışına çıkarılmasına neden olan boşluklar halen doldurulmayı bekliyor...

Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bahis baronu Veysel Şahin’in adamı ve sırdaşı Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlığına el koymasını; dahası 500 milyon dolarlık dijital parasına el koymasını yukarıdaki çerçeveden değerlendirmek gerekiyor.

Kara paranın gücüyle devleti ele geçirmek için örtülü faaliyet icra edenler için zor günler başladı. Savcıların; birbirine eklemlenmiş uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kara paracı gruplara karşı yürüttüğü soruşturmalar; sisteme sinsi yöntemlerle saldıran yapılara karşı önemli bir eşikten geçtiğimizi gösteriyor.

Yeni nesil 15 Temmuz arayışında olanlar, uluslararası casusluk şebekelerinin akıl hocalığında; yaklaşık 10 yıldır kara paracıları büyük bir fırsat olarak gördü; görmeye de devam ediyorlar.

Amaçları; siyaseti yönlendirmek, medya kurmak, bu yolla yargıyı, bürokrasiyi ele geçirmek, sistemi zaafa düşürmek ve nihayetinde devleti ele geçirmektir. Kara paracıların akıl hocalarıyla birlikte amacı suç gelirini; patırtısız gürültüsüz yeni nesil darbe için mermi, tank, uçak gibi kullanmaktır.

Devletin yeni nesil darbe peşinde de koşan bu uluslararası kara para şebekesi ve işbirlikçilerine karşı kat ettiği yolun büyük sonuçları olacağını hep birlikte göreceğiz.