  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 Şubat 1567: İbn Hacer el-Heytemî'nin vefatı (Şâfii Fakihi, Muhaddis, Edip) Epstein'de Mamdani yalanı: Fotoğraflar sahte çıktı! Gazze’de esir yakınlarından feryat: 'Zindanlardaki sistematik cinneti durdurun!' Rus istihbaratından Macron hakkında şok iddia: "Afrika'da suikast timlerine onay verdi!" Trump, kritik mineraller için düğmeye bastı! ABD Başkanı Trump'tan Jeffrey Epstein açıklaması Trump’tan İran’a namlu ucunda davet: "Ya anlaşacağız ya da çok kötü şeyler olacak!" İran'dan dünyaya nükleer mesaj: "Uranyum oranını düşürmeye hazırız ama bedeli ödenmeli!" "Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi! Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!
Gündem Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı
Gündem

Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı

15 Temmuz hainlerine yıllarca kucak açan Yunanistan, FETÖ’cülerin “ulusal güvenlik tehdidi” diyerek oturum ve iltica izinlerini iptal etmeye başladı.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve siyasi sığınmacı olarak oturma izni alan çok sayıda terör örgütü üyesi, süresi dolan oturum izinlerini uzatma talebinde bulunduklarında Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının ret kararı ile karşılaşıyor.

Yunan hükümetinin 2025'te "ulusal güvenlik ve kamu düzenine tehdit" gerekçesiyle iltica "hakkını" iptal ettiği Türk vatandaşı sayısı 44 oldu. Aynı gerekçeyle iltica "hakkı" iptal edilen Türk vatandaşı sayısının 2023'te 1, 2024'te 2 olduğu belirtildi.

"Greekcitytimes" haber sitesinde yer alan habere göre de Türkiye'den Yunanistan'a yapılan iltica başvurularının kabul oranında son yıllarda sert düşüş yaşandı. Yunanistan, 2023'te Türk vatandaşlarınca yapılan iltica başvurularından yüzde 60,9'una onay verirken, 2025'te bu oran yüzde 4,7'ye düştü.

Yunan basınına göre yetkililer, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile iltisaklı kişilere geçmişte verilen iltica haklarını da tekrar gözden geçirmeye başladı.

Türk Dünyası Derneği’nden Yunan’a tepki..
Türk Dünyası Derneği’nden Yunan’a tepki..

Aktüel

Türk Dünyası Derneği’nden Yunan’a tepki..

Yunanistan'da yangın faciası
Yunanistan'da yangın faciası

Dünya

Yunanistan'da yangın faciası

Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’
Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’

Gündem

Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’

Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!
Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!

Gündem

Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kullanılan aparatlar

5 tane f16 kullanan pilot türkiyeden kacan yunan gizli servisine calısanlar türkiye aleyhinde yayın yapanlar tarih sunu gösteriri kulanılanlar el bet bir gün atılır dısarı örnek 100 yıldır kürtler araplar simdide fetöcüler

Türkiye az bastırsa coğunu alır ama

dişilerinde bence az arastırma yapılmalı eski fetöcülerden kalanlar varmı diye birde dirayetli olacak yunaistandaki türk büyükelcisi yunalılar korkatırlar onlara bunlarla ilgili bilgi verseniz coğunu atar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23