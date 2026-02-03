  • İSTANBUL
Ekrem'de kol saati, adamlarında para kasaları.. Peki Sabri Uzun nerede?
Gündem

Ekrem’de kol saati, adamlarında para kasaları.. Peki Sabri Uzun nerede?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Ekrem’de kol saati, adamlarında para kasaları.. Peki Sabri Uzun nerede?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Ekrem’de kol saati, adamlarında para kasaları.. Peki Sabri Uzun nerede?" başlıklı yazısı...

Her yerden rüşvet iddiaları fışkırıyor.

Her yerden fuhuş, uyuşturucu iddiaları ortalığa saçılıyor..

Evet, rüşvetin tam merkezinde olsa da.

Bir tanecik metresi ile ilgili iddialar ortaya atılsa da.

Ekrem İmamoğlu hakkında, henüz fuhuş ve uyuşturucu iddiası çıkmadı..

 

Ama kendisi ile birlikte kamu görevine getirdiği hemen tüm adamlarının, bu kirli çarkta rol aldıkları, birer ikişer ortaya çıkıyor..

Aksi mümkün mü ki?

Bir kişi, “300 bin TL gelirim var. 350 bin TL kira ödüyorum” dediği an..

Bu adamın neler yapabileceğini, tahmin etmeniz artık çok kolay değil mi?

 

Ama kibrin, yolsuzluğun, rüşvetin tam göbeğindeki Ekrem İmamoğlu, cezaevinde bile rahat durmuyor..

Son açıklamasının merkezindeki cümle şu:

“Freni patlamış kamyon gibisiniz, çırpındıkça batıyorsunuz!”

Ekrem İmamoğlu kime söylüyor bu sözü?

Diplomayı yolsuzluk yaparak alan kendisi..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

