  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudilere her yerde takip! Soykırım destekçilerine tutuklama kararı İsrail Cumhurbaşkanı ülkeyi ziyaret edecekti: Duyarlı siyasetçiler harekete geçti Sapık Epstein’in Rockfeller itirafı gündem oldu: İllüminati benzeri üçlü yapı! Yeşilçam’ın tecavüzcü Coşkun’undan farkı yok! Prensesin oğlu gözaltına alındı Allah'a şükürler olsun! Çanakkale'den sevindiren haber Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti Bu da CHP’nin Epstein dosyası! Halkın parasıyla fuhuş yapmışlar CHP’li belediyede neler olmuş neler! Baklava kutusundan sonra pasta kutusunda rüşvet iddiası Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı Refah Sınır Kapısı göstermelik mi açıldı? 24 saatte geçen filistinli sayısına bakın!
Spor Ayrılık haberi geldi! Yeni takımı açıklandı
Spor

Ayrılık haberi geldi! Yeni takımı açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ayrılık haberi geldi! Yeni takımı açıklandı

Corendon Alanyaspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Uchenna Ogundu'nun Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu açıkladı.

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 19 yaşındaki Nijeryalı forveti Uchenna Ogundu ile yollarını resmen ayırdı.

OGUNDU'NUN YENİ ADRESİ BUNDESLIGA

Corendon Alanyaspor, Ogundu'nun Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu duyurdu. Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ogundu'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

 

SEZON PERFORMANSI

2025/26 sezonu başında Şanlıurfaspor'dan Alanyaspor kadrosuna katılan genç oyuncu, Antalya ekibiyle çıktığı 20 maçta 3 gol kaydetti.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Spor

Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Taraftarlar dört gözle bekliyor! İşte Lookman transferinde son durum
Taraftarlar dört gözle bekliyor! İşte Lookman transferinde son durum

Spor

Taraftarlar dört gözle bekliyor! İşte Lookman transferinde son durum

Kocaelispor’dan dev hamle! Manchester City'den dikkat çeken transfer
Kocaelispor’dan dev hamle! Manchester City'den dikkat çeken transfer

Spor

Kocaelispor’dan dev hamle! Manchester City'den dikkat çeken transfer

Tayfun Korkut'un oğlu Efe Korkut, Athletic Bilbao'ya transfer oldu
Tayfun Korkut'un oğlu Efe Korkut, Athletic Bilbao'ya transfer oldu

Spor

Tayfun Korkut'un oğlu Efe Korkut, Athletic Bilbao'ya transfer oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23