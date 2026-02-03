Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak

Amerikan Başkanı Trump’ın siyonistlerin baskıları sonrası saldırı yapmaya karar verdiği İran için savaş gemileri Körfez’e doğru yol almaya devam ederken Amerikan basınında da müzakerelere ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

New York Times’ın haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın taleplerini görmezden gelmesi halinde güç kullanacağı sözünü verdi ve İran’a doğru bir “armada” göndereceğini duyurdu. Amerikan gazetesinin bildirdiğine göre, İran, ABD ile tırmanan krizi yatıştırmak için nükleer programını durdurmaya veya askıya almaya istekli olduğunu belirtti.

Son haftalarda perde arkası görüşmelerin bir parçası olduğu bildirilen teklif, Washington’un nükleer bahanesiyle Tahran’a karşı güç kullanma tehdidinde bulunmasının ardından gelirken, Hamaney yönetiminin bir savaşı durdurmaya çalıştığı ileri sürüldü.

TÜRKİYE ARABULUCU ÜLKE

NYT’nin belirttiğine göre, görüşmeler bölgesel aracı kurumlar aracılığıyla aktarıldı.

Türkiye, Mısır, Umman ve Irak’tan temsilciler, ABD ile İran arasında planlanan görüşme öncesinde gerginliğin tırmanmasını önlemek için yoğun bir çaba içerisinde bulunurken, Trump yönetimine nükleer programın askıya alınmasının konuşulabileceğini ilettiği iddia edildi.

NYT gazetesi ayrıca, Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani’nin yakın zamanda Vladimir Putin ile görüştüğünü ve İran’ın 2015 anlaşması uyarınca Rusya’ya elindeki zenginleştirilmiş uranyumu yeniden gönderebileceğini ilettiğini bildirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, konunun “uzun zamandır gündemde olduğunu” belirtirken, İran programının silah değil, enerji amaçlı olduğunu ısrarla vurguluyor.

TRUMP SAVAŞ FİLOSUNU GÖNDERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın taleplerini görmezden gelmesi halinde güç kullanacağı sözünü verdi ve İran’a doğru bir “armada” göndereceğini duyurmuştu. Trump, dün “Şu anda İran’a doğru giden büyük gemilerimiz var... ve İran’la görüşmelerimiz devam ediyor. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Anlaşırsak iyi olur, yoksa çok kötü şeyler olacak” dedi.